Neuss Konzert mit Streichern und Jazz-Instrumenten 2017-05-09T19:56+0200 2017-05-10T00:00+0200

Das "Stephan Mattner String Project" scheint eine logische Fortführung der Arbeit von Stephan Mattner der vergangenen Jahre zu sein. "Ich nehme aus jedem Projekt etwas mit ins nächste und greife Zurückliegendes gerne wieder auf", beschreibt der Saxophonist. Was er damit meint, wird sich morgen beim Konzert der Jazz-Reihe "Blue in Green" in der Alten Post zeigen, denn Mattner ist mit seinem String Project zu Gast.