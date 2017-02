später lesen Gewinnspiel Kostenlos ein Jahr Mitglied in der SG Erfttal werden Teilen

Erfttal (-nau) Die Sportgemeinschaft (SG) Erfttal ist Herr im eigenen Haus. Seit vier Jahren führt der Verein um seinen Vorsitzenden Heinz Sahnen die Bezirkssportanlage eigenverantwortlich und konnte sie so vor einer drohenden Schließung bewahren. Die Tennisplätze werden gerade umgestaltet, denn die SG Erftal bemüht sich um ein Angebot von Sportarten, die im Trend sind. Das macht die SG über ihre große Fußballabteilung hinaus zu einem Breitensportverein. Großen Wert legt Sahnen dabei auf die Tatsache, dass die SG Kinder und Jugendliche besonders fördert. Er bietet mit dem Vorstand drei Gewinnern des Preisrätsels an, kostenlos ein Jahr lang alle Angebote als Vollmitglied kostenlos zu nutzen. Die Auswahl ist groß und reicht von Fußball über Indiaka, Zumba und Frauengymanstik bis zu einer Breitensportgruppe für Männer, in der der Spaß im Vordergrund steht.