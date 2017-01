Neuss: Kostenlose Hotline informiert über die neue Pflegereform

Die tiefgreifenden Änderungen der Pflegereform sorgen für viele Fragen. Deshalb schaltet die DAK-Gesundheit in Neuss eine weitere Beratungs-Hotline. Sie ist am Mittwoch, 11. Januar, von 8 bis 20 Uhr unter der kostenlosen Nummer 0800 1111841 erreichbar. Das Serviceangebot gilt für Versicherte aller Kassen.

Mit dem Beginn des Jahres 2017 haben sich die Rahmenbedingungen in der Pflege geändert - betroffen sind bundesweit rund zwei Millionen Pflegebedürftige und deren Angehörige. "Viele Anrufe haben gezeigt, wie groß der Beratungsbedarf ist", sagt Holger Heynckes, Leiter Servicezentrum der DAK-Gesundheit in Neuss. Die häufigsten Fragen bezogen sich auf Rentenbeiträge für pflegende Angehörige und den richtigen Zeitpunkt für einen Höherstufungsantrag. Die Experten an der DAK-Hotline beantworten solche speziellen Fragen genauso wie Allgemeines: etwa wie Pflegebedürftigkeit künftig definiert wird, wie das neue System der Pflegegrade funktioniert oder welche neuen Leistungen es gibt. Mehr Infos unter unter www.dak.de/pflegereform.

Quelle: NGZ