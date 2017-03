später lesen Neuss Landrat kritisiert Etat der Stadt als strukturell unausgewogen 2017-03-26T17:47+0200 2017-03-27T00:00+0200

Der Landrat hat den Haushalt der Stadt für das laufende Jahr mit Aufwendungen in Höhe von 483,4 Millionen Euro genehmigt. Aber auch wenn Hans-Jürgen Petrauschke bis 2020 nichts erkennen kann, was die Verpflichtung zu einem Haushaltssicherungskonzept nach sich ziehen könnte, spart er als Kommunalaufsicht nicht mit kritischen Anmerkungen. Ohne handfeste Ergebnisse der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung, so sein Eindruck, muss die Stadt ab 2018 die allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen. Das heißt: Die Stadt lebt dann von ihrer Substanz - was dem gesetzlichen Gebot der Eigenkapitalerhaltung, aus das der Landrat hinweist, zuwider läuft.

