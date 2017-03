Neuss: Landwirte sorgen sich um Anbauflächen

Investoren setzen immer mehr auf Land als Kapitalanlage, hinzu kommt der steigende Bedarf an Flächen für Industrie und Wohnraum. Jetzt schlagen die Landwirte Alarm und warnen vor dem weiteren Verlust von Flächen. Von Klaus Niehörster und Andreas Buchbauer

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Laut Kommunalprofil des Statistischen Landesamtes IT.NRW ist die Landwirtschaftsfläche im Neusser Stadtgebiet seit 2004 um mehr als acht Prozent zurückgegangen. Die Quirinus-Stadt liegt damit zwar im NRW-Landestrend. Aber die Stadt wächst und sucht neue Flächen für die Ansiedlung für Gewerbe beziehungsweise Industrie, zudem besteht Bedarf an zusätzlichem Wohnraum. Beides spricht für den Standort Neuss - und dennoch gibt es eine Kehrseite: Die Landwirte sind in Sorge, dass landwirtschaftliche Flächen in Neuss weiter reduziert werden. Eine Entwicklung schürt die Befürchtungen: Großinvestoren setzen zunehmend auf Land als Kapitalanlage. Wolfgang Wappenschmidt, Vorsitzender der Kreisbauernschaft, schlägt Alarm: "Wir brauchen die Flächen, um die Ernährung sicherzustellen."

Bürgermeister Reiner Breuer kennt das Problem - und hat es in Treffen mit Vertretern der Landwirtschaft bereits erörtert. "Wir versuchen, die Belange der Landwirtschaft in der Stadtentwicklung zu berücksichtigen", sagt er. "Deshalb setzen wir auf die Maßregel: Innen- statt Außenverdichtung." Man habe daher zum Beispiel Planflächen für landwirtschaftliche Nutzung bereitgestellt - dazu zähle eine ehemalige Plantrasse für die A46. Grundsätzlich konkurriere die Landwirtschaft bei den Flächen aber mit anderen Nutzungen. "Wenn Neuss weiter ein derart gefragter Standort bleibt, kommen wir an der Außenentwicklung nicht vorbei", räumt Breuer jedoch ein. Dann wächst der Konkurrenzdruck im Ringen um Flächen.

Wolfgang Wappenschmidt setzt auf die Zusage der Parteien, dass die bäuerliche Landwirtschaft erhalten werden muss. Rückendeckung gibt es zudem von Karl-Heinz Florenz. Der CDU-Europaabgeordneten für den Niederrhein spricht Klartext: "Täglich gehen der Landwirtschaft 75 Hektar Fläche verloren. Das entspricht der Größe eines mittelgroßen Betriebs am Niederrhein." Diese Aussage bezieht sich auf ganz Deutschland. Umwidmung, Bebauung, auch Stilllegung sind im Spiel, wenn die landwirtschaftliche Fläche zusehends schrumpft. Jetzt kommen Spekulanten hinzu. "Mich beunruhigt, dass externe Investoren Hunderte Hektar kaufen und damit spekulieren", sagt Florenz. Vor noch gar nicht langer Zeit seien dafür ein Euro pro Quadratmeter aufzubringen gewesen - ein Hektar kostete also 10.000 Euro - , heute würden die Preise auf zehn Euro pro Quadratmeter hochschnellen. Der Europaabgeordnete zeichnet ein düsteres Bild vom drohenden Entstehen hochkapitalisierter Großbetriebe mit Kolchose-Charakter. Auch Wolfgang Wappenschmidt betont, dass sich die gegenwärtige Niedrigzinsphase auswirke. "Viele Nichtlandwirte suchen sichere Anlagemöglichkeiten und gehen deshalb in Immobilien und Land." In einer ländlich geprägten und dichtbesiedelten Gegend wie dem Niederrhein wüssten die Menschen, dass Boden ein knappes Gut sei. Zudem wachse die Gefahr, dass durch Versiegelung und Verstädterung immer mehr Flächen für die Bewirtschaftung verloren gehen.

Doch was ist zu tun, wenn die Ware "Land" ins Interesse internationaler Investoren gerät und der Preisanstieg ausufert? Das Europäische Parlament will noch im Frühjahr seine Empfehlungen aussprechen. Eine Forderung der Landwirte: Für Investoren, die nicht selber landwirtschaftlich tätig sind, sollte der Kauf von Flächen erheblich erschwert werden.

Quelle: NGZ