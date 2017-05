Autobahnkreuz Neuss-West auf A57: Lastwagen kippt auf A46 um - lange Sperrung

Am späten Freitagabend ist ein Lastwagen im Autobahnkreuz Neuss West verunglückt. Ein Mann wurde schwer verletzt. Die Anschlussstelle ist auch am Samstagnachmittag noch immer gesperrt

Der Lastwagen, der mit Früchten beladen war, stürzte in der Kurve von der A46 auf die A57 in Richtung Krefeld um und lag auf der Beifahrerseite an der Leitplanke. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt selbst befreien, sein Beifahrer wurde schwer verletzt unter der Fahrerkabine eingeklemmt, berichtet die Feuerwehr. Eine weiterer Insasse und der Fahrer erlitten einen Schock und kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Die eingeklemmte Person wurde noch in der Fahrerkabine durch einen Notarzt versorgt und dann von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit.

Es liefen größere Mengen Betriebsmittel aus und verteilten sich über die Fahrbahn. Für die aufwändige Bergung ist im Autobahnkreuz Neuss West die Tangente von der A46 auf die A57 in Fahrtrichtung Krefeld gesperrt. Die Sperrung am Samstag dauert noch immer an (Stand 16.30 Uhr).

(top)