Serie Kirche Macht Karneval: "Lecker jecke Mädsches" mögen es laut

Die kfd Kaarst nimmt bei ihren Sitzungen in diesem Jahr den Eurovison Song Contest aufs Korn. Hinter dem Programm unter dem Motto "Ein bisschen Nicole, Conchita und Jamie-Lee, die kfd gibt 12 Points beim großen Grand Prix" steckt harte Arbeit. Von Rudolf Barnholt

Kaarst "Ein bisschen Nicole, Conchita und Jamie-Lee, die kfd gibt 12 Points beim großen Grand Prix", lautet das Motto der diesjährigen Karnevalssitzungen im Pfarrzentrum St. Martinus. Zum zweiten Mal ist das "Kleeblatt" für das Programm zuständig - es ist ein vierblättriges, was ja eigentlich Glück und Erfolg verspricht, und besteht aus Renate Springer (57), Christiane Louis (51), Christa Palmen (64) und Gisela Kelka (67). Das Quartett ist sicher, dass das Publikum am Wochenende wieder ein gutes Programm zu sehen bekommt.

"Wir sind ein sehr harmonisches Team", sagt Christa Palmen. Gisela Kelka räumt ein: "Es wird auch schon mal laut." Da wird gerungen um die besten Ideen und deren Umsetzung. Seit September treffen sich die Frauen meistens wöchentlich, zuletzt kamen sie zwei Mal pro Woche im Pfarrzentrum zusammen. Mit Pause wird das Programm gute vier Stunden dauern. Allzu viel soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Die "Kleeblatt"-Frauen werden alle auftreten, sie sind Teil der neunköpfigen Gruppe, die sich ungeachtet des überwiegend schon fortgeschrittenen Alters "Lecker jecke Mädsches" nennen. Christa Palmen und Gisela Kelka versprechen, wieder für Lokalkolorit zu sorgen. Natürlich werden den Zuschauern auch wieder Sketche serviert - und sie bekommen neue Gesichter zu sehen wie die Radermacher-Schwestern sowie Melanie und Gitta Thelen - sie sind keine Schwestern, sondern Mutter und Tochter. Sie sind Mann und Frau und wollen immer noch hoch hinaus: Barbara und Christoph Guske, beide über 80, werden von ihrem Hochsitz aus wieder die Aufführungen filmen. Sie gehören fast schon zum Inventar. Zum ersten Mal wird es eine Traverse in der Mitte des Pfarrzentrum geben, an der die Scheinwerfer für eine optimale Ausleuchtung installiert sind. Das Bühnenbild von Irmgard Kaiser kommt wie in den Vorjahren auch diesmal wieder zum Einsatz. Wenn Frauen etwas planen, geht es natürlich auch um Speis und Trank. "Man darf keine Getränke oder Knabbereien mitbringen", erklärt Christa Palmen.

Die Frauen wollen nämlich nicht nur ihre Kosten decken, sondern darüber hinaus möglichst viel Geld für einen guten Zweck spenden. Dafür, dass niemand Durst oder Hunger haben muss, ist aber gesorgt: Neben einer großen Auswahl an Getränken wird es wieder ein Buffet geben. Jessica Kelka (29) hat die Logistik übernommen, Männer helfen in der Küche und am Zapfhahn. Die Karnevalssitzungen sind nicht alle identisch: So wird das Pastoralteam nicht zu allen drei Terminen kommen. "Wir wissen noch nicht, was uns da erwartet, lassen uns einfach überraschen", sagt Christiane Louis. Sie ist die Exotin des "Kleeblatts": aus Norddeutschlandund evangelisch, aber total vom Narrenvirus infiziert. Tochter Johanna (9) freut sich schon auf ihren Auftritt mit den "Tanzmäusen" der Ersten Kaarster Narrengarde Blau-Gold. Die "Cremeschnittchen" der Narrengarde unterstützen die Frauen beim vierstündiges Programm.

