Neuss: Leiter der Musikschule soll aus eigenen Reihen kommen

Holger Müller ist nach Informationen unserer Zeitung der Favorit der Verwaltungsspitze für den Leiterposten der Musikschule. Damit käme der neue Chef aus den eigenen Reihen, denn Müller ist derzeit Fachleiter für die Grundschulprogramme und zudem Projektreferent für "Jedem Kind seine Stimme" (JeKi-Sti). Bürgermeister Reiner Breuer will die Personalie weder "dementieren noch bestätigen", sondern verweist darauf, dass das Verfahren noch nicht abgeschlossen sei. Dabei geht es auch um die Frage, ob der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 16. Februar sich mit der Besetzung beschäftigen wird. Holger Müller würde auf Reinhard Knoll folgen, der nach 38 Jahren an der Musikschule in Pension gegangen ist.

