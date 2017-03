Neuss: Letzter Ordensprovinzial der Neusser Alexianer gestorben

Requiem für Bruder Wunibald heute im Immaculata.

In der Kapelle des Klosters Immaculata wird heute um 11 Uhr Bruder Wunibald Gillhaus verabschiedet. Die Totenmesse für den Ordensmann der Alexianerbrüder wird in Form eines Requiems gehalten und von Dominikus Seeberg zelebriert, dem Ordensprovinzial der Alexianer in Deutschland. Anschließend wird Bruder Wunibald auf dem Friedhof des Alexianer-Klosters an der Nordkanalallee beigesetzt. Es wird wohl die letzte Bestattung dort sein, denn nach mehr als 500 Jahren hat der Orden für dieses Jahr die Auflösung des Neusser Konvents angekündigt.

Bruder Wunibald starb in der vergangenen Woche im Alter von 79 Jahren. Der gebürtige Essener trat der Brüdergemeinschaft im Jahr 1955 bei. Als Krankenpfleger arbeitete er selbstlos in der psychiatrischen Fachklinik des Ordens in Neuss, dem St.-Alexius-Krankenhaus. Wichtig für Bruder Wunibald waren aber auch die drei Jahre, in denen er - im Wechsel mit sechs anderen Brüdern der Gemeinschaft - den fast erblindeten Kölner Erzbischof Joseph Kardinal Frings pflegte. Im Moment des Todes war Bruder Wunibald an der Seite des Neusser Ehrenbürgers. So hütete der Alexianermönch einen Teil des erzbischöflichen Nachlasses.

Von 1981 bis ins Jahr 2004 war Bruder Wunibald Provinzial der inzwischen durch Fusion aufgelösten Neusser Provinz seines Ordens. Er konnte nicht nur den 14 zur Ordensprovinz gehörenden Einrichtungen seinen Stempel aufdrücken, sondern diesen neue hinzufügen. Zum Beispiel das Pflegeheim Johannes von Gott im Meertal. Diese Häuser für die Zeit vorzubereiten, in welcher der Orden sie nicht mehr aus eigener Kraft würde betreiben können, galt Bruder Wunibalds ganze Aufmerksamkeit. So wurde er zu einem der Architekten der Stiftung Cor Unum, in der die Werke von Neusser Augustinerinnen und Alexianern gebündelt und den St.-Augustins-Klinken anvertraut wurden.

(-nau)