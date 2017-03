Neuss: Liberale wählen neuen Vize-Chef

Beim Stadtparteitag stimmt sich die FDP auf den anstehenden Wahlkampf ein. Von Andreas Buchbauer

Mit markigen Worten und einem neuen stellvertretenden Stadtverbandsvorsitzenden hat sich die Neusser FDP auf das Wahljahr 2017 eingestimmt. Michael Fielenbach, Landtagskandidat und Vorsitzender des Stadtverbandes, Fraktionschef Manfred Bodewig und Kreisvorsitzender Bijan Djir-Sarai, der für die Liberalen wieder in den Bundestag einziehen möchte, machten beim Stadtparteitag im Marienhaus deutlich, wie wichtig die kommenden Monate für ihre Partei werden. "Es geht für die FDP schlichtweg um alles", betonte Djir-Sarai.

Nach dem Tiefschlag 2013, als die Liberalen mit der krachenden Niederlage bei der Bundestagswahl ihre bitterste Stunde erlebten, habe sich die Partei das verloren gegangene Vertrauen inzwischen zurückerkämpft. Das soll sich auszahlen. Erster Schritt: die Landtagswahl am 14. Mai. Aktuelle Umfragen - Demoskopen sehen die FDP bei sieben Prozent - geben Rückenwind. "Wir haben gute Chancen, drittstärkste Kraft in NRW zu werden", sagte Djir-Sarai. Zudem will die Partei am 24. September zurück in den Bundestag. "Wir spüren die positive Stimmung auf der Straße", sagt Fielenbach. Mit 108 Mitgliedern sei der Stadtverband so stark wie nie.

Beim Stadtparteitag wurde zudem der Vorstand neu justiert: Gerd Schorn (44) wurde zum neuen stellvertretenden Stadtverbandsvorsitzenden gewählt. Er tritt die Nachfolge von Dirk Aßmuth an, der die FDP im vergangenen Jahr verlassen hatte. Für Schorn rückt Tim Hammes (40) als Beisitzer in den Vorstand der Neusser Liberalen auf. Zudem hielt der neue Vorsitzende der Jung-Liberalen, Maxim Chalotra (16), seine Antrittsrede. Das Trio will im Wahljahr tatkräftig anpacken - Schorn ist zum Beispiel Wahlkampfmanager von Michael Fielenbach.

Eine klare Ansage gab es dabei bereits. Bijan Djir-Sarai stellte klar, dass es eine Ampel-Koalition in NRW nicht geben werde. Auch mit Blick auf den Bund konzentriere sich die FDP auf das eigene Programm, man schiele nicht auf mögliche Konstellationen. "Wir sind nicht der Steigbügelhalter für irgendeine Koalition." In Neuss ging Michael Fielenbach die CDU scharf an: "Es gibt in Neuss keine schwarz-gelben Gemeinsamkeiten mehr."

Quelle: NGZ