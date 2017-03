Neuss: Literarisches Quartett diskutiert als Trio

Konzentriert blickt Markus Andrae auf den Boden und holt dann verbal aus: "Ich war froh, als der Protagonist tot war", sagt er. Das Publikum lacht laut. Nicht immer einig, aber in fast schon heimeliger Runde diskutierte das Neusser Literarische Quartett, das aus Krankheitsgründen zum Trio geschrumpft war, am Mittwochabend im Theatercafé Diva.

In der zweiten Runde der Veranstaltung besprachen Christine Breitschopf von der Stadtbibliothek, Markus Andrae, der künstlerische Leiter des Theaters am Schlachthof, und Reinar Ortmann, der Chefdramaturg des Rheinischen Landestheaters, zwei Neuerscheinungen der Leipziger Buchmesse. Ausgesucht hatte diese Breitschopf in Absprache mit ihren Quartett-Kollegen.

Der Roman "Der Lärm der Zeit" des britischen Schriftstellers Julian Barnes sorgt für einen sanften Einstieg in den Diskussionsabend. Das Trio ist sich größtenteils einig. In dem Werk erzählt Barnes aus dem Leben des Komponisten Dmitri Schostakowitsch und wie dieser mit dem System in der Sowjetunion zurecht kam. "Das ist ein aktuelles Thema. Die Ereignisse in der Türkei zeigen zum Beispiel, wie es ist, wenn Kunst nicht mehr in Freiheit ausgeübt werden kann", sagt Ortmann. Das Buch sei ein schönes Zeitporträt, das mit dem Mittel der Ironie spielt und darstellt, wie aus einem Oppositionellem ein Mitläufer des Regimes wird. Breitschopf beklagt die vielen inhaltlichen Wiederholungen, während sich Andrae fragt, was an der Figur real ist und was der Autor dazugedichtet hat.

Nicht ganz so einig ist das Trio beim zweiten Roman: In Lukas Bärfuss "Hagard", französisch für "verstört", geht es um einen Mann, der einer unbekannten Frau in blauen Ballerinas folgt. In den 36 Stunden, in denen er hinter ihr herläuft, verwahrlost er immer mehr. "Die Perspektivwechsel machen das Lesen nicht einfach. Doch auch, wenn die Geschichte sehr konstruiert ist, war sie spannend", meint Breitschopf. Und Andrae stellt fest: "Im Buch passiert eigentlich nichts, aber das literarisch gut." Er lobt die Atmosphäre. Ihm habe aber im Gegensatz zu Ortmann ein Hinweis darauf gefehlt, warum der Protagonist die Frau verfolgt. "Ich fühle mich um eine Erklärung betrogen", sagt Andrae. "Niemand fällt in ein Loch wegen blauer Schuhe. Die Geschichte ist zu sehr konstruiert." Deshalb könne er sie nicht ernst nehmen und sei froh, dass die Hauptfigur gestorben ist. Vor allem Andraes Art kommt beim Publikum gut an. "Er diskutiert impulsiv und kann alles gut begründen", sagt Zuschauerin Ingeborg Schulte, die sich auch gleich Andraes Lesetipp - Juli Zehs "Unterleuten" - notiert.

Quelle: NGZ