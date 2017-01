Männer werfen Fahrrad in die Obererft

Der Hinweis eines aufmerksamen Zeugen, führte am Montag zur vorläufigen Festnahme zweier Männer im Alter von 33 und 47 Jahren.

Das Duo war dabei beobachtet worden, wie es ein Fahrrad in den Bachlauf Eichendorffstraße / "An der Obererft" geworfen hatte.

Ein weiteres Rad führten die beiden Verdächtigen noch bei sich, als die Polizei sie antraf und kontrollierte. Bei den polizeibekannten Männern fanden die Beamten auch einen Bolzenschneider.

Das im Bach "entsorgte" Mountainbike war kurz zuvor an einer Schule an der Bergheimer Straße gestohlen worden. Das gestohlene Fahrrad konnte seinem 17-jährigen Eigentümer wieder ausgehändigt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft führte die Polizei das Duo einem Richter vor, der Haftbefehle erließ.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge, kommen der 33-Jährige und sein 47-jähriger Komplize für weitere Fahrraddiebstähle in Neuss in Betracht. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.