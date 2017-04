Neuss: Mai-Wochenende: Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag

Der Mai steht vor der Tür, die Sonne scheint und Neuss erstrahlt an vielen Orten im frühlingshaften Grün. Passend zur Jahreszeit findet am ersten Mai-Wochenende das Stadtfest "Neuss blüht auf" statt. Am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Mai, wird von 11 bis 18.30 Uhr ein facettenreiches Programm in der Innenstadt geboten.

"In diesem Jahr bieten wir die bislang größte Vielfalt an", sagte Christian Stronczyk, Projektleiter der Veranstaltungsfirma Orion. "Die Veranstaltung ist vom kleinen Pflänzchen zum Großevent gewachsen." Vom Hamtorwall bis zur Zollstraße werden an rund 65 Ständen Schmuck, Dekoration, Pflanzen sowie Speisen und Getränke verkauft. Auch die Läden, Restaurants und Cafés sind geöffnet und beteiligen sich teilweise mit besonderen Angeboten am Stadtfest. Außerdem sind die Geschäfte am Sonntag von 13 bis 18 Uhr offen.

Mit Hüpfburg, Karussell, Bungee-Trampolin und Rodeo-Reiten spricht das Stadtmarketing bei der neunten Auflage des Festes verstärkt Familien an. Dazu gibt es einen Vorgeschmack auf den Grand Départ: An einem Stand können Besucher auf dem Rennradtrainer mit einer Virtual Reality-Brille die erste Etappe der Tour de France simulieren - 360 Grad-Blick inklusive.

Auch flächenmäßig ist das Stadtfest in diesem Jahr ein Superlativ. "In diesem Jahr wird mehr Fläche als bisher genutzt, da erstmalig auch der Münsterplatz einbezogen wird", erklärte Stronczyk. Am Samstag findet dort der Wochenmarkt statt, am Sonntag können auf dem Platz bei der Aktion "Neuss elektrisch" mehr als 20 Elektroautos und E-Bikes Probe gefahren werden.

Mitglieder des Veranstalters Zukunftsinitiative Innenstadt verteilen auf der Straße 1000 Blumentöpfchen. "Wir wollen getreu dem Motto, dass es in ganz Neuss blüht", sagte Christian Stronczyk. Auch die Straßen im Stadtkern sind entsprechend bunt mit Blumen geschmückt.

