Staatsanwaltschaft bestätigt: Mann mit islamistischer Fahne als Neusser Terrorverdächtiger identifiziert

Ein am Samstag unter Terrorverdacht festgenommene Neusser hatte bisher bestritten, Sympathisant der IS-Terrormiliz zu sein. Nun bestätigt die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft: Bei dem 21-Jährigen soll es sich um den Mann handeln, der auf einem Video eine islamistische Fahne geschwenkt hatte. Von Simon Janßen, Neuss

Vor zweieinhalb Wochen war der Verdächtige in Neuss verhaftet worden. Ihm wird vorgeworfen, bei der Vorbereitung eines geplanten Terroranschlags in der Wiener U-Bahn geholfen zu haben. Weil nun feststeht, dass er in einem Video eine Fahne einer islamistischen Terrororganisation gehalten hatte, ermittelt die Staatsanwaltschaft auch wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Eigentlich hatte der Verdächtige bei der Vernehmung bestritten, Sympathisant des Islamischen Staats zu sein. Die jüngsten Erkenntnisse der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft lassen jedoch Zweifel an dieser Aussage aufkommen. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Ralf Herrenbrück am Donnerstag. Ob es sich bei der Fahne um ein Symbol der IS-Miliz handele oder ein Zeichen für eine andere islamistische Gruppierung, bleibt zunächst unklar.

Dieser Zusammenhang galt bislang nur als Verdacht. Das Video des Fahnen schwenkenden Mannes hatte ein Anwohner unserer Redaktion geschickt. Der Video-Clip wurde in den sozialen Medien geteilt und diskutiert.

FOTO: Schüller

In der kurzen Sequenz sind ein Mann in einer Art Gewand und eine Frau mit Kopftuch zu sehen. Sie stehen an einem Sandkasten vor einem Mehrfamilienhaus. Der Mann hat eine schwarze Fahne mit weißer Schrift in der Hand.

Jüngst hatte der Verdächtige ein psychisches Gutachten abgelehnt. Diese war beantragt worden, weil laut Staatsanwaltschaft ein Verdacht auf Reifedefizite bestünde.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels hatte es geheißen, bei der Fahne in dem Video handele es sich um eine Fahne des Islamischen Staats. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Laut "Bild"-Zeitung handelt es sich jedoch um ein Symbol der Terrororganisation Al-Kaida.

(mit Agenturmaterial von dpa)