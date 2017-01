Neuss: Mann sucht Unfall-Helferin seiner schwer verletzten Frau

Die Helferin wird gebeten, sich bei der NGZ zu melden. Von Simon Janssen

Ferdinand Schmitz erinnert sich nur vage an die ersten Momente, kurz nachdem es krachte. Der 69-Jährige weiß noch, dass sein Auto qualmte, er ausstieg und seiner schwer verletzten Frau aus dem Fahrzeug half. "Plötzlich kam eine Dame hinzu und kümmerte sich liebevoll um meine Frau bis der Rettungswagen eintraf. So konnte ich mich in der Zeit mit Zeugen unterhalten", sagt der Rentner. Das Problem: Das Ehepaar möchte sich bei der Ersthelferin bedanken, doch sie wissen weder, wie sie heißt, noch wo sie herkommt. "Es wäre toll, wenn sich die Dame bei der NGZ melden würde. Wir sind ihr wirklich sehr dankbar", sagt Schmitz.

Doch was war genau passiert? Eigentlich wollte das Ehepaar aus Soest am vergangenen Samstag die gemeinsame Tochter in Rosellen besuchen. Kurz nachdem Ferdinand Schmitz gegen 12.50 Uhr bei grünem Ampellicht im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen 20 und 30 nach links abbog, knallte jedoch plötzlich ein BMW in die hintere Fahrerseite seines Audi-Geländewagens. "Als ich sah, dass der Wagen auf uns zufuhr, habe ich noch versucht, mehr Gas zu geben, aber es hat nicht mehr gereicht", sagt Schmitz. Glück im Unglück: Wäre der ehemalige Soester Schützenkönig nur ein wenig langsamer gefahren, wäre der BMW in die vordere Fahrerseite gekracht, auf der seine Frau saß. "Das hätte sie nicht überlebt, hat uns die Polizei gesagt."

Seine Frau liegt nun unter anderem mit einem komplizierten Halswirbelbruch im Düsseldorfer Uni-Klinikum. Wegen der Komplexität der Verletzung konnten die Ärzte sie bislang noch nicht operieren (Stand gestern Mittag).

Laut Polizeibericht hat sich auch Ferdinand Schmitz bei dem Unfall verletzt. "Es ist aber nicht so schlimm. Mich kriegt so schnell nichts kaputt", sagt der 69-Jährige, für den es bereits der dritte schwere Autounfall war.

Auch der Mann, der den Unfall verursachte, hat sich mittlerweile bei dem Ehepaar gemeldet und sich unter Tränen entschuldigt. "Er kann sich nicht erklären, wie das passiert ist", sagt Schmitz.

Kontakt Die Frau, die am vergangenen Samstag gegen 12.50 Uhr Ersthilfe an der Unfall-Kreuzung leistete, wird gebeten, sich bei NGZ-Redakteur Simon Janssen unter der Rufnummer 02131 404188 zu melden. Er stellt dann den Kontakt zum Ehepaar her.

Quelle: NGZ