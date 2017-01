Neuss: Martin Baltscheit liest aus seinen Kinderbüchern

Die Kinderstiftung "Lesen bildet" finanziert den Auftritt.

Martin Baltscheit kennt sich im Reich der Tiere aus, weiß Geschichten vom Löwen, der nicht schreiben kann, zu erzählen, oder von Krähe und Bär, die einmal die Rollen tauschen wollten, oder von einem Fuchs, der den Verstand verloren hat. Oder von dem lebenswerten Tag einer Eintagsfliege.

Martin Baltscheit wurde 1965 in Düsseldorf geboren, ist ein preisgekrönter Bilderbuch-, Prosa-, Hörspiel- und Theaterautor, der auch illustrieren kann und als Sprecher arbeitet. Viele seiner Bücher sind bereits für die Bühne bearbeitet worden, er selbst mag es, vor Kinder aufzutreten, schließlich hat er selbst welche und weiß, wie wichtig es ist, ihre Fantasie anzuregen. Baltscheit lebt auch heute noch in Düsseldorf, macht deswegen nur einen kleinen Sprung über den Rhein, wenn er am Samstag, 11. Februar, ins Rheinische Landestheater kommt.

"Tierisch geniale Geschichten" verspricht er dann zu erzählen - auf Einladung der Kinderstiftung "Lesen bildet", die Heinz Mölder, Noch-Vorstandsmitglied der Sparkasse und demnächst Privatier, vor rund zwei Jahren gegründet hat. Rund 440 Kinder zwischen sechs und acht Jahre mit Begleitpersonen sind eingeladen, dabei zu sein.

Finanziert wird die Aktion von der Kinderstiftung, was auch bedeutet, dass der Einlass frei, aber nur nach Anmeldung möglich ist. Viele liegen Heinz Mölder schon vor, aber noch ist Luft, auch Schulklassen und Kita-Gruppen in der angegebenen Altersklasse sind aufgefordert. Schirmherr der Veranstaltung ist Bürgermeister Reiner Breuer, überhaupt ist es die erste offene Veranstaltung der Kinderstiftung. Bislang hat sie vor allem Organisationen und konkrete Aktionen unterstützt, die zum Ziel der Stiftung passen. Sie will Kindern früh einen Zugang zu Literatur verschaffen und die Leselust fördern.

Anmeldungen für die Lesung mit Martin Baltscheit, die um 15 Uhr beginnt, sind per Mail an info@kinderstiftung-lesen-bildet.de oder per Postkarte (Kinderstiftung Lesen bildet, Oberstraße 110, 41460 Neuss) möglich. Postkarten für die Anmeldung liegen auch unter anderem im RLT, in der Stadtbibliothek, im Romaneum und im Bücherhaus am Münster aus.

