Massiver Stau in Neuss nach Autobahn-Unfall

Autofahrer müssen in der Neusser Innenstadt am Donnerstagabend viel Geduld aufbringen. Grund ist ein Unfall auf der A57.

Wegen der Bergungsarbeiten nach dem Lkw-Unfall auf der A57 sind offenbar zahlreiche Verkehrsteilnehmer von der Autobahn auf Ausweichrouten durchs Stadtgebiet abgefahren. Am Abend herrscht zum Beispiel am Willy-Brandt-Ring und an der Hammer Landstraße massiver Stau.

Der Lkw-Unfall hatte sich bereits um 14 Uhr zwischen der Ausfahrt Neuss-Norf und dem Autobahnkreuz Neuss-Süd ereignet. Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei in Düsseldorf auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, hatte sich ein Anhänger des Lkw dort quergelegt. Personen wurden nicht verletzt. Die Bergung des Fahrzeugs gestalte sich jedoch schwierig. Laut Autobahnpolizei Düsseldorf sind seit dem späten Nachmittag wieder zwei Fahrstreifen frei.

Die Polizei und die Feuerwehr in Neuss haben am frühen Abend zumindest keine anderen Meldungen vorliegen, die zum Stau im Innenstadtbereich führen. "Wir gehen davon aus, dass es sich immer noch um Folgen des Lkw-Unfalls handelt", teilt die Polizei in Neuss auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das treffe nun den abendlichen Berufsverkehr

(abu)