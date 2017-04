Neuss: Mehr Angebot für junge Zielgruppe

Neuss Marketing will Formate wie die "Waterside Challenge" fest etablieren.

Viele reden über die "Tour de France" - Jürgen Sturm auch. Aber der Geschäftsführer von Neuss Marketing hat noch ein paar Baustellen mehr, auf denen er Werbung für die Stadt macht. So hat er Spaß an den neuen Veranstaltungen "Waterslide", "Neuss karibisch" und "Street Food Festival" gefunden, die er langfristig etablieren möchte. "Durch die drei neuen Events ist die Bandbreite der Veranstaltungen sehr gestiegen", hält Sturm in seinem Rechenschaftsbericht für 2016 fest. Neuss Marketing sei zwar für nahezu jede Zielgruppe gut aufgestellt, sagt Sturm, aber sein Team habe den Ehrgeiz, weiterhin innovative und spannende Events zu kreieren oder nach Neuss zu holen.

Zeughaus, Stadthalle und Rennbahn kann Neuss Marketing dabei als eigene Veranstaltungsflächen anbieten. 2016, so rechnet Sturm zufrieden vor, sei das Zeughaus als "gute Stube von Neuss" an 202 Tagen und die Stadthalle an 189 Tagen belegt gewesen. Das erlaubt und verlangt nach Investitionen in beide Häuser. Auch weil mit dem neuen Besitzer des angrenzenden Dorint-Hotels ein für die Stadt vorteilhafter neuer Vertrag ausgehandelt werden konnte, kann nun endgültig die Lüftungsanlage im Stadthallendach erneuert werden. Beide Häuser sollen zudem im Herbst erstmals auf einer Messe präsentiert werden.

Die Zukunft des Galoppsportes ist derzeit zwar offen und die Pflege des Geländes müsse dringend verbessert werden, das Areal an sich aber ist als Veranstaltungsfläche etabliert. Erstmalig soll dort in diesem Jahr ein zweiwöchiges Oktoberfest gefeiert werden, sagt Sturm, der auch das Globe-Theater dem Sender "1Live" - nach erfolgreicher Premiere im Vorjahr - wieder für ein Festival angeboten hat.

Etabliert sind der Genießertreff in der Stadthalle, der gerade zum 15. Mal organisiert wurde, sein sommerliches Pendant "Nüsser Genüsse", das mit der "Künstlermeile" kombiniert wird, oder das Stadtfest "Zeitsprünge", das für den 1. Juli vorbereitet wird. Daneben aber soll "Neues" Platz haben. "Neuss karibisch", das sandige Spektakel auf dem Markt, wird vom 24. bis 28. Mai seine zweite Auflage erleben. Das "Street Food Festival", bei dem zur Premiere gegrillte Insekten gereicht wurden, ist wie die "Waterslide Challenge" noch nicht terminiert.

(-nau)