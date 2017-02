später lesen Neuss Mehr Rettungseinsätze an Kappessonntag als im Vorjahr 2017-02-27T17:18+0100 2017-02-28T00:00+0100

Hielten sich die Einsätze der Hilfsorganisationen in der Neusser Innenstadt während des Kappessonntags-Zuges noch in Grenzen, stiegen sie wie bereits in den vergangenen Jahren nach Ende des närrischen Umzugs in die Höhe. Zeitweise war etwas mehr als die Hälfte der Fahrzeuge gleichzeitig im Einsatz. Das teilte Dieter Guderley, gemeinsamer Mediensprecher der Neusser Hilfsorganisationen für den Kappessonntagseinsatz, gestern mit.