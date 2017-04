später lesen Gewinnspiel Metzgerei Matzner: Die Feinkostprofis der Büttger Straße 2017-04-24T19:07+0200 2017-04-25T00:00+0200

Neuss (-nau) Leopold Matzner beteiligt sich eher selten an Wettbewerben im Fleischerei-Handwerk. Denn der Erfolg, sagt er, misst sich nicht in Pokalen, sondern an einer einfachen Frage: Kommt der Kunde wieder? Kunden der Metzgerei Matzner an der Büttger Straße, die Leopold Matzner mit seinem Bruder Thomas schon in vierter Generation führt, tun das. Das Haus mit insgesamt 30 Mitarbeitern und einer Filiale in Oberkassel freut sich über eine treue Stammkundschaft, denen das Unternehmen eine große Palette an Fleischerei- und Feinkostprodukten anbietet. Bekannt und geschätzt sind dabei auch die Schlesischen Spezialitäten, die Matzners nach Familienrezepten zubereiten, und eine wachsende Palette frischer Salate. Einen Wunsch aber hat Matzner, der für die NGZ-Leser drei Gutscheine á 20 Euro zur Verfügung stellt, doch: "Wir hoffen, dass bald die Grillsaison losgeht."