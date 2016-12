Neuss: Minister Gröhe talkt auf dem blauen NGZ-Sofa

Alle Menschen möchten gesund sein. Wer erkrankt, der legt größten Wert auf beste medizinische Versorgung. Zwei Feststellungen, die deutlich machen, dass Hermann Gröhe als Gesundheitsminister eins der für die breite Öffentlichkeit wichtigsten Ressorts im Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel verantwortet.

Über seine Arbeit, über seine Entscheidungen und über seine Vorhaben spricht der Minister in der kommenden Woche, wenn er am Donnerstag, 5. Januar 2017, zum Talk auf das blaue NGZ-Sofa kommt. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr - Einlass 18 Uhr - im Restaurant Essenz im Gesellschaftshaus der Bürgergesellschaft an der Mühlenstraße in Neuss. Der Eintritt ist frei. Er stellt sich dann eine Stunde lang den Fragen von NGZ-Redaktionsleiter Ludger Baten. Für Hermann Gröhe (55, CDU) ist es ein Heimspiel, denn der Politiker wohnt seit seinem vierten Lebensjahr in Neuss und somit in seinem Wahlkreis (Dormagen, Grevenbroich, Neuss und Rommerskirchen). Der Bundestagsabgeordnete gewann sein Mandat zuletzt drei Mal in Folge direkt.

Im Talk wird Gröhe seine kritische Haltung zum Onlinehandel mit Arzneimitteln ebenso erklären wie die Chancen, die er in der so genannten Telemedizin sieht. Auch seine Idee, Pflegeberufe für Flüchtlinge zu öffnen, wird angesprochen. In dem Gespräch wird es aber nicht nur um die Themen der aktuellen Tagespolitik gehen. Auch zu regionalen und lokalen Herausforderungen wird Hermann Gröhe sich äußern. Etwa zur Zukunft der beiden Rhein-Kreis-Kliniken. Oder zum Hausärztemangel, der in den nächsten Jahren auch zu Problemen im Rhein-Kreis Neuss führen kann.

(lue-)