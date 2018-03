Schönheitswettbewerb in Neuss

Die 16-jährige Marigona Krasniqi aus Essen ist neue "Miss Neuss". Die Schülerin schaffte es jetzt im Rheinparkcenter beim Schönheitswettbewerb der Oldenburger "Miss Germany Corporation" auf den ersten Platz. Nur eine einzige Kandidatin stammt übrigens aus Neuss.

Marigona Krasniqi hatte die Jury ebenso überzeugen können wie Mahmoud Nabu aus Wuppertal: Der 28-Jährige ist jetzt "Mister Neuss 2018". Beide haben nun die Chance, "Miss NRW" beziehungsweise "Mister NRW" zu werden und sich nachfolgend den Titel auch auf Bundesebene zu sichern – so wie die amtierende "Miss Germany" Anahita Rehbein aus Stuttgart, die mit in der Jury saß. An der Seite der hübschen Frau: das aus der RTL-Sendung "Bachelor" bekannte Model Sebastian Pannek, der Sänger Christian Milden, Rheinparkcenter-Manager Tassos Meliopoulos und Fachhochschuldozent Udo Hempe . Sie beäugten die Kandidaten ganz genau: Im ersten Durchlauf ging's für die Models im schicken Zwirn, dann im Bade-Outfit auf den Laufsteg.

Nur eine Kandidatin kommt aus Neuss

Unter allen 14 Teilnehmern war die 26-jährige Desiree Posmyk die einzige, die tatsächlich aus Neuss kommt. Bei der Wahl können Möchtegern-Missen und Mr. aus ganz Deutschland teilnehmen. Bei den Männer stammt sogar niemand aus Neuss.

Die Weckhovenerin scheiterte im vierten Anlauf. Sie will nächstes Jahr einen weiteren Versuch unternehmen, "Miss Neuss" zu werden. "Man ärgert sich schon ein wenig, aber letztlich ist eben alles Geschmackssache", erzählt die junge Architektin, die zu ihren Hobbys "Tanzen und Hunde" zählt.

Sie hatte gehofft, die Jury auch mit ihren Beinen überzeugen zu können, die sie selbst für besonders schön befindet. Am Ende reichte es trotzdem nicht. Ein Trost: Laut "Miss Germany" Anahita Rehbein sei es keine leichte Wahl gewesen, in der Jury habe Uneinigkeit geherrscht. "Die Kandidaten haben sich alle gut geschlagen", sagt "Bachelor" Sebastian Pannek. Er war der Star der Veranstaltung: Zahlreiche zumeist weibliche Fans versuchten, Fotos mit ihm zu ergattern. "Ich ziehe vor allen Teilnehmern den Hut. Sie haben Mut bewiesen."

(ckz)