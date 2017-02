später lesen Neuss Mit der NGZ zur Herrensitzung von "Grün Weiß Gelb" Teilen

Das Dreigestirn aus Anstel kommt zu einem Gastauftritt in Neuss. Denn die Große Neusser Karnevalsgesellschaft (GNKG) "Grün Weiß Gelb" hat die durch die Bank nur männlichen Tollitäten am Sonntag, 12. Februar, zur Herrensitzung eingeladen hat. Und nicht nur sie. Fünf NGZ-Leser sind ebenfalls eingeladen, in - männlicher! - Begleitung diese ganz spezielle Sitzung in der Wetthalle auf der Galopprennbahn zu besuchen. Denn "Grün Weiß Gelb" und NGZ verlosen fünf mal zwei Karten zum Stückpreis von 18 Euro.

