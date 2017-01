Neuss: Mit Festkonzert und eigener CD wird das Lutherjahr gefeiert

Luthers Lied "Ein feste Burg" ist der Rahmen für ein Konzert in der Christuskirche und die Aufnahme einer CD mit der Kantorei.

Ob Martin Luther jemals die Melodie selbst komponiert hat oder nicht: "Ein feste Burg" ist wohl das protestantische Kirchenleid schlechthin, sein Text stammt aus Luthers Feder, wurde vermutlich vor 1529 geschrieben, und die Choralfassung von Johann Sebastian Bach gilt heute als eine der schönsten. Dass der Liedtitel auch die Überschrift für ein Konzert ist, mit dem die evangelische Kirchengemeinde in Neuss - neben vielen anderen Programmpunkten - das Lutherjahr anlässlich 500 Jahre Reformation feiert, ist also nicht verwunderlich. Zumal die Bach-Kantate auch auf dem Programm steht.

Gleichwohl zeichnet das Chor- und Orchesterkonzert am kommenden Sonntag in der Christuskirche eine Besonderheit aus. Nicht nur renommierte Sänger und Musiker wie Sopranistin Ewa Stoschek, Altistin Johanna Werhahn, Tenor Fabian Strothmann, Bass Achim Hoffmann, die Kantorei der Christuskirche und das Orchester Düsseldorfer Altstadtherbst wurden dafür von Kantorin Katja Ulges-Stein verpflichtet. Auch Kinder machen mit. Zumindest im Vorfeld.

Ulges-Stein hat unter dem Titel "Ein feste Burg" mit Schülern der Martin-Luther-Schule eine Konzerteinführung erarbeitet, die in der Christuskirche eine halbe Stunde vor dem Konzert beginnt. Die Schule bot sich schon deswegen an, sagt Ulges-Stein, weil Hanna Wolf-Bohlen dort auch ein "Luther-Musical" auf die Beine stellt. "Die Bach-Kantate habe ich dann herausgegriffen", sagt die Kantorin und Chorleiterin, für die das Projekt eine Weiterbildungsmaßnahme war und zur echten Freude wurde: "Es war eine richtige Bereicherung."

"Ein feste Burg" ist auch der Titel einer CD, die Kantorei und Organistin Ulges-Stein ebenfalls anlässlich des Lutherjahres aufgenommen haben. Das "Studio" war die Christuskirche, in der der Chor unter Ulges-Steins Leitung insgesamt acht Choräle intonierte. "Dafür mussten wir die Kirche abschließen und auf Windstille setzen, denn sonst rappelt es doch sehr", erzählt sie und ergänzt lachend: "Aber bellende Hunde oder Segelflieger und Autogeräusche waren nicht auszusperren." Seit den Sommerferien hat der Chor geprobt, im November fanden dann die Aufnahmen statt. Dabei mussten die Sänger sich anders aufstellen als gewohnt: "Sie standen dabei unter der Orgel", erzählt Ulges-Stein, "und nicht im Altarraum, weil es sonst zu einer akustischen Verzögerung gekommen wäre." Luthers "Ein feste Burg" als Bascher Choral und mit der Orgelfassung von Dietrich Buxtehude wurde umgeben mit anderen Chorälen - etwa mit dem Lied "Verleih uns Frieden" von Mendelssohn. Auch einige Orgelsätze, die von Ulges-Stein gespielt werden, sind auf der CD zu hören. Hat sie den Chor geleitet, saß ihr Mann Mario Stein an der Orgel. Der Erlös der CD - sie kostet zwölf Euro und hat eine Auflage von 500 - geht an den CD-Herausgeber Förderverein der Christuskirche. Die CD ist bei den Gottesdiensten und beim Konzert zu kaufen.

Info Konzert "Ein feste Burg, Breite Straße, Sonntag, 5. Februar, 17 Uhr, Eintritt 12 Euro,

