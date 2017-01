später lesen Neuss Mobile NGZ-Redaktion zu Stadtverkehr am Freitag Teilen

Bürgermeister Reiner Breuer hat laut gedacht: Am Ende der Umsetzung eines Konzeptes zur Nahmobilität könne er sich sogar eine "autofreie Innenstadt" vorstellen. Starke Stimmen um den Neusser CDU-Vize Andreas Hamacher drängen auf eine "Mobilitätsstrategie" für die Stadt Neuss - und die FDP fordert einen "Masterplan Mobilität". Mit ihrem Schwerpunktthema Mobilität hat die NGZ "zwischen den Jahren" eine Diskussion in Gang gesetzt, an der sich auch viele Leser beteiligen.

