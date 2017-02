Neuss: Monika Reinders gibt nach 46 Jahren ihr Modegeschäft auf

46 Jahre führte sie ihr Modegeschäft "Mona's new fashion" in der Krämerstraße. Nun hört die 73-jährige Monika Reinders auf. "Es ist nicht so, dass ich unbedingt aufhören will, aber mittlerweile fällt mir einiges schwer, zum Beispiel das Einkaufen von Waren", sagt Reinders. "Die Ware fliegt ja nicht einfach von alleine in den Laden."

Reinders findet, dass nun Jüngere das Geschäft übernehmen müssen. Und das tun sie auch. Zwei Geschäftsfrauen werden den Modeladen Anfang April übernehmen. "Sie werden die Marken, die ich hier anbiete, weiterhin führen und noch ein paar neue dazu holen", erklärt Reinders. Der Name des Geschäfts, "Mona's new fashion", bleibe erst einmal bestehen.

"Ich war sehr gerne in Neuss und der Standort in der Krämerstraße war super", sagt Reinders, die in Oberkassel aufgewachsen ist und dort auch wohnt. Bevor sie 1971 ihr Geschäft eröffnete, hatte sie viele Jahre in Neuss im Einzelhandel gearbeitet. "Natürlich im Bereich Mode", betont die gelernte Einzelhandelskauffrau. "Klassische Mode gab es damals genug in Neuss, aber junge Mode fehlte." Und so beschloss sie, einen Laden zu eröffnen, in dem es französische Mode gibt. "Das schlug ein wie eine Bombe", sagt Reinders.

Die ganzen Jahre war sie immer in dem gleichen, 85 Quadratmeter großen Ladenlokal in der Krämerstraße 3 vertreten. Zum Abschied lud die 73-Jährige noch einmal ihre Stammgäste zu einer Feier in ihr Geschäft ein. Bis Ende März ist Reinders nun noch in ihrem Laden. Dann geht es für sie ab in den Ruhestand. Konkrete Pläne für ihre freie Zeit hat sie aber noch nicht. "Erst einmal will ich die Langeweile spüren. Die hatte ich nie", sagt sie.

"Mein Mann und ich haben aber so viele Hobbys, da wird uns wahrscheinlich gar nicht langweilig."

Quelle: NGZ