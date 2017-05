später lesen Prozess um Mordversuch in Neuss Angeklagter taucht in der Türkei unter FOTO: woi FOTO: woi 2017-05-05T11:01+0200 2017-05-05T10:53+0200

Mit einem Paukenschlag begann am Freitag der Prozess um einen Mordversuch in Neuss. Der Angeklagte tauchte nicht auf, es hält sich offenbar in der Türkei versteckt. Das Neusser Amtsgericht hatte zuvor bei einem Haftprüfungstermin den Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Von Marc Pesch