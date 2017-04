später lesen Schwerer Unfall in Neuss Motorradfahrer stürzt von Brücke – zwei Tote FOTO: Patrick Schüller 2017-04-22T21:07+0200 2017-04-23T07:34+0200

In Neuss hat sich am Samstagnachmittag auf der Brücke Verschiebebahnhof ein tödlicher Motorradunfall ereignet. Ein 26-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte acht Meter in die Tiefe. Er und seine Sozia überlebten den Unfall nicht.