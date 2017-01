Neuss: Museum zwischen Kunst und Snapchat

Zwölf Ausstellungen hat das Clemens-Sels-Museum in seinem Jahresprogramm: Die Spannbreite reicht von Darstellungen Naiver Kunst bis hin zu menschlichen Porträts, die von moderner Fotokunst beeinflusst worden sind. Von Elena Burbach

Mit gleich zwölf Ausstellungen will das Clemens-Sels-Museum in diesem Jahr seine Besucher begeistern. "Da sollte für jeden was dabei sein", meint Museumsdirektorin Uta Husmeier-Schirlitz. Das jetzt herausgebrachte Jahresprogramm setzt neben zahlreichen Ausstellungen vor allem auf zwei Schwerpunkte.

Zum einen: "Sonntag ist Museumstag", sagt Husmeier-Schirlitz und kündigt an: Jeden ersten Sonntag im Monat wird der Eintritt in das Museum frei sein. "Eine schöne Gelegenheit für alle, die mal ins Museum hineinschnuppern wollen", meint die Direktorin. Möglich gemacht wurde dies durch einen Ratsbeschluss.

Zum anderen: "Vermittlungsarbeit wird bei uns im Haus sehr groß geschrieben", erklärt die Museumschefin. Zuletzt hat das Museum mit dem Projekt "Unterricht am Original" vor allem Schulen angesprochen. Doch die Museumsleitung will die pädagogische Arbeit weiter ausbauen: "Wir wollen verstärkt auf die Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen zugehen. Also speziell auf Kindertagesstätten", erklärt Ulf Sölter, stellvertretender Museumschef. Anhand der von ihm kuratierten Ausstellung "Selbst ist der Mann" soll der Anfang für die neuen Kinder-Workshops gemacht werden.

Die Schau wird sich ab 19. März der Naiven Kunst widmen und ist der Auftakt für den Reigen der großen Ausstellungen. Sie wird sich insbesondere den Werken des Bildhauers Erich Bödeker und dem Maler Josef Wittlich widmen. Die Sammlung des Muesums wird dafür mit einer Reihe von Leihgaben aus privaten Sammlungen ergänzt. Für die Ausstellung will Sölter vor allem "Parallelen zwischen den Künstlern aufdecken", sagt er. Als Autodidakten haben sich die Künstler auf Illustrierte aus den 1960er/70er Jahren berufen - der Hochzeit im Schaffen beider Künstler.

Der erste Höhepunkt der Sonntagsveranstaltungen wird der Internationale Museumstag am 21. Mai sein. Dazu veranstaltet das Haus ein großes Fest unter dem Motto "Jeder ist ein Künstler". Mit kostenfreiem Eintritt sollen kreative Workshops Kindern die Kunst näherbringen.

In der Themenausstellung "Gelato" ab 25. Juni soll es um die regionale Kulturgeschichte der Eismacher am Niederrhein gehen. Mit Blick darauf schwärmt die Musesumsdirektorin schon jetzt "von einer eigenen Clemens-und-Pauline-Eissorte". Die gebe das dann vielleicht am 9. Juli zur "Festa del Gelato" zu probieren, sagt sie lachend.

Für den Herbst hat sich Kuratorin Romina Pieper für ihre erste große Wechselausstellung auf den Einfluss der Fotografie auf das Porträt konzentriert. Dafür wird die Museums-Sammlung unter dem Aspekt der Selbstdarstellung kunsthistorisch aufgearbeitet - bis hin zur Gegenwart, ins Zeitalter von "Snapchat-Filtern" und Apps wie "Prisma", die der Selbstdarstellung neue Dimensionen gegeben haben.

Auch zum 500. Reformationsjahr hat sich das Museum etwas einfallen lassen. Insgesamt drei Ausstellungen sollen im laufenden Jahr das Thema aufarbeiten. Obwohl der Schwerpunkt des Museums auf dem 19. und 20. Jahrhundert liegt und nicht auf dem Mittelalter, hat das Museum durch die Bilderflut im 19. Jahrhundert eine Ausstellung mit Illustrationen von Marc Chagall bis Walter Crane im Grafischen Kabinett auf die Beine gestellt. Anlässlich des Jubiläums wird außerdem das neue Veranstaltungsformat "Kunstandacht" etabliert. Dazu werden eine Pfarrerin oder Pfarrer Nachdenkliches zu den Werken der Kunstsammlung formulieren.

Auf die Ausstellung "hundkatzemaus" folgt im Feld-Haus die Ausstellung "Souvenirs, Souvenirs! Reise- und Wallfahrtsandenken" , die unterschiedliche Mitbringsel zeigen soll.

Quelle: NGZ