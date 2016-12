Neuss: Musica sacra: Festliche Musik in den Gottesdiensten

Die Weihnachtstage sind auch immer Festtage sakraler Musik. Eine Auswahl:

Christuskirche Am ersten Weihnachtstag erklingt im Gottesdienst um 10.30 Uhr die Sonate in F-Dur, op. 5, Nr. 10 für Orgel und Geige von Arcangelo Corelli.

Dreikönigenkirche In der Christmette (heute, 22 Uhr) singt der Chor unter Leitung von Michael Landsky Motetten und Liedsätze zur Weihnacht. Am zweiten Feiertag, 11.30 Uhr, erklingt die Friedensmesse Opus 25 von Heinrich Huber.

Christ-König-Kirche In der Christmette (heute, 21.30 Uhr) singt der Kirchenchor die Motetten "Hört der Engel Chöre singen" von Mendelssohn, "Engel auf den Feldern singen", "Freu dich, Erd und Sternenzelt" von Schroeder, "Es ist ein Ros entsprungen" von Melchior Vulpius und der Choral: O du fröhliche" Im Hochamt am ersten Feiertag (11.15 Uhr) erklingt Musik für Posaune und Orgel: G.F. Händel: "Comfort me" und "He shall feed his flock", J. de Haan: "Vom Himmel hoch", "Tochter Zion", "See, amid the winter's snow. Solisten: Benedikt Becker(Posaune), Ulla Renzel (Orgel).

