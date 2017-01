Freizeit-Tipps Fürs Wochenende: Musical "Peter Pan" in der Neusser Stadthalle

Neuss bekommt Besuch von dem Jungen, der niemals erwachsen werden will. Das Theater Liberi zeigt die Musical-Produktion "Peter Pan" nach dem Buch von James M. Barrie

Alle Kinder werden irgendwann erwachsen. Nur Peter Pan nicht. Nicht erst seit der Verfilmung mit Robin Williams als Peter kennt ihn wohl jeder - den Helden aller Kinderträume. Am Wochenende nimmt der Kinderheld in Neuss nicht nur Wendy aus London mit auf seine Reise ins Nimmerland, sondern auch alle, die das Land der verlorenen Jungs kennenlernen wollen. Von Oktober bis April ist die Musical-Produktion des in Bochum ansässigen Theater Liberi auf Tournee durch Deutschland und macht am Samstag in der Stadthalle Halt.

Die Geschichte beginnt, als Peter Pan eines Abends durch ein geöffnetes Fenster in Wendys Zimmer fliegt, um seinen Schatten zurückzuholen. Den hatte er nämlich am Vorabend vergessen, als er draußen lauschte, wie Wendys Mutter dem Mädchen eine Gute-Nacht-Geschichte vorlas. Nun sind die Eltern unterwegs, und als Wendy Peter bemerkt, näht sie ihm den Schatten wieder an. Dafür erzählt er ihr von der sagenumwobenen Insel Nimmerland, wo er mit seinen verlorenen Jungs, der liebenswürdigen, aber manchmal etwas zickigen Fee Tinker Bell, der wilden Indianerin Tigerlilly, aber auch mit dem gefräßigen und komisch tickenden Krokodil und dem finsteren Käpt'n Hook samt seiner Piraten lebt. Wendy reist mit Peter dorthin - und erlebt das Abenteuer ihres Lebens. Dennoch beginnt das Mädchen sich zu fragen, ob es für immer ein Kind bleiben möchte. Als die Sehnsucht nach den Eltern und dem Zuhause immer größer wird, muss Wendy sich entscheiden.

Das Musical wirbt für sich mit einer kindgerechten Interpretation des Märchens frei nach dem Buch des englischen Autors James M. Barrie. Knapp hundert Minuten inklusive Pause dauert die Aufführung in der Stadthalle, die von Helge Fedder inszeniert wurde und für Zuschauer ab vier Jahre geeignet ist. Die Musik dazu haben Christoph Kloppenburg und Christian Becker geschrieben. Das Theater Liberi besteht seit 2008 und hat sich auf eigene Musicalproduktionen für Kinder spezialisiert. Vorlagen sind meistens Märchen oder bekannte Kinderbücher. "Aschenputtel", "Dornröschen", "Schneewittchen", "Alice im Wunderland", "Die kleine Meerjungfrau" und "Peter Pan" haben nach Angaben des Theaters bislang fast eine Million Zuschauer erreicht. Zumeist bestehen die Ensembles der zum Teil zeitgleich laufenden Inszenierungen aus sechs Darstellern und sind in unterschiedlichen Regionen Deutschlands auf Tour. Elena Burbach

Quelle: NGZ