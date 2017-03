Neuss: Musik für James Bond und Alfred Hitchcock

Kein Platz blieb frei, als das Neusser Kammerorchester mit Schülern des Marie-Curie-Gymnasiums auftrat. Von Hansgeorg Marzinkowski

Die Nordstadtkonzerte im städtischen Marie-Curie-Gymnasium an der Jostenallee hatten eine längere Zeit Pause gemacht. Das aber tat jetzt bei der bereits elften Auflage dieser Konzertreihe dem Publikumszuspruch keinen Abbruch: Die Aula war restlos ausgebucht.

In ihrer Begrüßung versprach Schulleiterin Emmy Tressel einen "spannenden Abend", denn unter dem Motto "Wer fühlen will, muss hören" stand ausnahmslos Filmmusik auf dem Programm. Von Anfang an dabei ist das Neusser Kammerorchester (NKO), dessen Leiter Joachim Neugart in Zusammenarbeit mit den Musiklehrern des Gymnasiums und der Konzertpädagogin Kristin Catalan die Reihe konzipiert.

Das NKO hatte sich ganz auf James Bond eingestellt, und das Thema vieler "007"-Filme von Monty Norman eröffnete das Konzert. Von Musiklehrer Mario Stein neu gegründet ist der Schulchor, die "Choricals", die sich mit dem Titelsong aus James Bonds "Skyfall" anschlossen. In schöner Mehrstimmigkeit, in der die drei Männerstimmen vollkommen präsent waren, intonierten sie dann "Into the West", das im Abspann des Films "Der Herr der Ringe" zu hören ist.

Starke Akzente im Programm setzte diesmal die Klasse 8 b. Natürlich trat James Bond live auf und bestellte seinen berühmten Aperitif, und auch Charlie Chaplin mischte sich unters Publikum, während die Klasse 8 b seinen Stummfilm "The Lions Cage" live vertonte. Mit Violine, Violoncello, Posaune, Saxophon, Drums und Stimmen entstand eine perfekte Geräuschkulisse einschließlich wütendem Hundegebell.

Eine andere Episode aus der Zeit, als die Bilder laufen lernten, hatten weitere Schüler professionell vertont ("Als Lachen Trumpf war"). Wie sehr die Musik als wesentliches Spannungsmerkmal das filmische Erlebnis beeinflusst, demonstrierten die Schüler, indem sie die berühmte Duschszene aus Alfred Hitchcocks "Psycho" zunächst ohne Ton und dann mit der dramatischen Filmmusik vorführten.

Die jüngsten Besucher durften dazu die Aula verlassen, waren dann wieder dabei, als die "Concertband" der Schule unter ihren Musiklehrern Heidi Bayer und Malte Sachsse mit Henry Mancinis "The Pink Panther Theme" und bestem Bigband-Sound pure Begeisterung auslöste. Auf eine Zugabe war die Band - besetzt mit acht Saxophonen, Gitarren, Posaunen und glänzenden Trompeten - gar nicht vorbereitet, gab aber mit einem Song aus dem gleichen Film dem Drängen des Publikums nach, wobei sich Lene Lingmann mit festem Sopran glänzend unter den Instrumentalisten behaupten konnte.

