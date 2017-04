später lesen Neuss Musikalische Reise durch Südamerika im Romaneum 2017-04-18T19:42+0200 2017-04-19T00:00+0200

Eine musikalische Reise durch Südamerika gibt es am Samstag, 29. April, ab 19.30 Uhr im Romaneum. Clara Krum aus Neuss ist ein Multitalent: sie ist Sängerin, Gitarristin, Songwriterin und wurde vergangenes jahr Bundespreisträgerin bei "Jugend musiziert". Sie entführt das Publikum mit ihrem neuen Programm "Caminos" in die entlegensten Winkel Südamerikas. Dabei geht es musikalisch von den Bergen Argentiniens bis an die sonnigen Karibikstrände Kolumbiens. Clara Krum, ehemals Schülerin und jetzt Dozentin an der Musikschule der Stadt Neuss, zog es nach der Schulzeit sofort nach Argentinien.