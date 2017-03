später lesen Neuss Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen 2017-03-30T19:11+0200 2017-03-31T00:00+0200

Polizeibeamte in Zivil haben am vergangenen Mittwochabend, gegen 22.15 Uhr, auf ihrer Streife im Bereich des Hauptbahnhofes einen "alten Bekannten" auf einem Damenfahrrad festgenommen. Da nach dem 27-Jährigen mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht wurde, schnitten ihm die Beamten am Hinterausgang des Bahnhofes den Weg ab. Das teilte die Polizei gestern mit.