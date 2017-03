später lesen Neuss Mutmaßlicher Terror-Komplize nimmt Neusser in Schutz 2017-03-02T18:53+0100 2017-03-03T00:00+0100

Der in U-Haft sitzende Terrorverdächtige aus Neuss wird heute Vormittag vor dem Neusser Amtsgericht angehört. Das erklärte die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Redaktion. Bislang gab es lediglich die Information, dass der junge Mann "noch in dieser Woche" angehört werden soll. Der 21-Jährige, der Ende Januar im Rahmen eines SEK-Einsatzes in seiner Wohnung in Weißenberg verhaftet worden war, hatte jüngst seinen ersten Haftprüfungsantrag gestellt. Ihm wird vorgeworfen, bei der Vorbereitung eines geplanten Anschlags in der Wiener U-Bahn geholfen zu haben.