Neuss: Netzprobleme bei Unitymedia

In Allerheiligen ist das Netz des Kabelnetzbetreibers häufig überlastet. Von Andreas Buchbauer

Die Probleme wollen einfach nicht enden. Das Festnetztelefon? Oft so platt wie ein Reifen, dem man die Luft entzogen hat. Das Internet? Steht so still wie ein Zug auf dem Abstellgleis. Für Annemarie Jaax aus Allerheiligen ist das Alltag: Sie ist zum 1. November zu Unitymedia gewechselt - in der Hoffnung auf eine gute und verlässliche Festnetz- und Internetanbindung. Alles Essig. Denn das Festnetz hakt, das Internet ist regelmäßig platt. "Was die Internetversorgung anbelangt, fühle ich mich wie in einem Entwicklungsland", sagt Jaax. Mehrfach habe sie sich bereits an Unitymedia gewandt. Nur: Die Probleme sind nicht verschwunden. Eine vernünftige Erklärung, weshalb es seit Wochen zu den Problemen kommt, habe sie auch nicht erhalten.

Inzwischen ist Annemarie Jaax sauer - und damit nicht allein in Allerheiligen. Die Bürger müssen sich allerdings gedulden. Denn die Probleme sind bei Unitymedia zwar bekannt. Bis sie behoben sind, wird es aber noch dauern. "Die Probleme hängen mit einer teilweisen Überlastung des betreffenden Netzabschnitts zusammen", teilt Unitymedia-Sprecher Helge Buchheister auf Anfrage unserer Redaktion mit. "Je nach Auslastung kommt es immer wieder zu Beeinträchtigungen unserer Dienste, insbesondere, wenn das Netz im Up- und Downstream hochfrequentiert ist."

Immerhin: Unitymedia will in Kürze Verbesserungen an der Netzinfrastruktur vornehmen, um die Qualität seiner Dienste in Allerheiligen zu verbessern. Bis Mitte März sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Darüber hinaus soll 2018 die Kapazität im Netzabschnitt erhöht werden. Mit einem sogenannten Nodesplit soll eine "deutlich verbreiterte Datenautobahn" geschaffen werden. Für die betroffenen Bürger wie Annemarie Jaax ist das Zukunftsmusik - und nur wenig Trost. Sie hoffen, dass Unitymedia schnell ein verlässliches Netz bietet.

Quelle: NGZ