Neuss: Neue Kita "Am Palmstrauch" wird im August eröffnet

Neue Kita "Am Palmstrauch" wird im August eröffnet

Der Rohbau für die neue Kindertagesstätte Am Palmstrauch steht.

Beim Richtfest konnten sich die Kinder der Kita "Friederike Fliedner", die zum Teil täglich auf ihrem Weg zur provisorischen Einrichtung an der Wilhelm-Leuschner-Straße am Rohbau vorbeikommen, ein Bild vom Neubau machen. Das Richtfest wurde in der künftigen Eingangshalle gefeiert. Sie soll nach Fertigstellung auf rund 100 Quadratmetern Platz für das pädagogische Forum bieten.

Im September war die Kita Am Palmstrauch nach 47 Jahren Nutzung abgerissen worden. Inzwischen steht der Neubau und weckt Vorfreude auf die geplante Eröffnung im August. Bürgermeister Reiner Breuer verwies darauf, dass ein "großes lichtdurchflutetes Haus für Kinder" entsteht, "das zu dem neuen Quartier an der Hülchrather Straße gehört, auf dem der Bauverein rund 200 bezahlbare Wohnungen errichtet". Die Kita sei ein wichtiger Baustein für die soziale Infrastruktur in Weckhoven. Die Einrichtung ist für fünf Gruppen mit je 25 Kindern konzipiert und wird barrierearm sowie rollstuhlgerecht gestaltet. Alle Gruppenräume werden auf die Betreuung von Kindern unter drei Jahren zugeschnitten. Zudem ist ein zusätzlicher Therapie- und Mehrzweckraum geplant. Auf dem 2700 Quadratmeter großen Gelände entstehen zudem Spielangebote für Vorschulkinder.

Es ist bereits die sechste Kindertagesstätte, die der Bauverein für die Stadt Neuss errichtet. Eine baugleiche Einrichtung wurde bereits an der Heerdter Straße errichtet.

Quelle: NGZ