Neuss: Neue Ladesäule für E-Bikes

Stadtwerke und Stadt schaffen auch Elektro-Fahrräder für ihre Mitarbeiter an.

Die Stadtwerke Neuss haben eine weitere Ladestation für E-Bikes in Betrieb genommen. Sie befindet sich vor dem Kundencenter an der Moselstraße und ist Bestandteil des Infrastruktur-Ausbaus für E-Mobilität in der Quirinus-Stadt. Der Ausbau soll weiter forciert werden. Eine Ladesäule befindet sich zum Beispiel bereits am Rheinpark-Center. Parallel zur jetzt vorgestellten, neuen Ladesäule sollen Mitarbeiter der Stadtwerke, der Infrastruktur Neuss, des Tiefbaumanagements sowie der Stadt dienstlich verstärkt auf E-Bikes unterwegs sein. "Wir haben hierfür insgesamt sechs Dienst-Elektrofahrräder angeschafft", erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Ekkehard Boden in einer Mitteilung des Unternehmens.

Die Ladesäule an der Moselstraße verfügt über ein externes Adapterkabel. Damit können verschiedene Fahrradtypen direkt angeschlossen werden - der Radfahrer muss also sein eigenes Ladekabel im Falle eines fast leeren Akkus nicht unbedingt dabei haben. "Zudem erfolgt das Aufladen an unserer Säule je nach Ladezustand des Akkus um das 1,5-fache schneller als üblich", betont Boden. Radfahrer können die Ladesäule kostenfrei nutzen - und während der Wartezeit im Internet surfen. Denn die Stromtankstelle für E-Bikes verfügt über einen W-Lan-Spot. Die Nutzung ist laut Stadtwerken ebenfalls kostenfrei.

Damit die Dienstfahrräder möglichst schnell eingesetzt werden, wurde eines bereits zu Testzwecken an Dolores Burkert, Personaldezernentin der Stadt Neuss, sowie an Ralf Beier vom Verwaltungsmanagement übergeben. Die Stadt Neuss wird drei weitere Dienst-Elektrofahrräder anschaffen.

Die Stadtwerke kündigen an, den Ausbau der Elektromobilität weiter voranzutreiben. Die Zahl der E-Bikes hat in den vergangenen Jahren bundesweit kontinuierlich zugenommen. Laut Zweitrad-Industrie-Verband wurden 2015 rund 535.000 E-Bikes in Deutschland verkauft - elf Prozent mehr als 2014.

