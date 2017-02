Neuss: Neue Termine im Kneipenkarneval

"Kappesköpp"-Tournee besucht Ortsteile ohne eigene Karnevalsgesellschaft.

Uedesheim bleibt bislang der einzige weiße Fleck für die Veranstaltungsreihe "Kneipenkarneval" im Neusser Stadtgebiet. Diese Reihe wurde vor acht Jahren vom Künstlerstammtisch "Kappesköpp" und dem Neusser Karnevalsausschuss ins Leben gerufen, um den Karneval auch in die Ortsteile zu bringen, in denen keine eigene Gesellschaft ansässig ist. Nun wird die Reihe fortgesetzt - und wieder ohne Uedesheim. "Dort hat kein Wirt Interesse an dieser Veranstaltung", sagt Werner Zok, der Baas der Kappesköpp. "Aber wir laufen niemandem hinterher."

Der Wirt ist in jedem Fall Veranstalter des "Kneipenkarneval". Für das Programm sorgen die "Kappesköpp", deren Mundartkünstler und Karnevalsinterpreten für diese Gastspiele auf jedes Honorar verzichten - und immer neues Publikum "ziehen". Der Eintritt ist daher stets frei, sagt Zok.

In dieser Session hat der Künstlerstammtisch zwei Termine anzubieten. In der Gaststätte Lebioda an der Geulenstraße in der Nordstadt sind die "Kappesköpp"am Donnerstag, 9. Februar, ab 19.30 Uhr anzutreffen. Auf die Minute genau eine Woche später sorgen sie am 16. Februar im Reuschenberger Gasthaus "Froschkönig" an der Bergheimer Straße für Unterhaltung.

Das Programm ist nie identisch, sagt Zok, der die Reihe seit ihrem Start in Norf betreut. Für diese Woche haben Axel Höfel als "Ne kölsche Köbes" und Roland Paquot ("Tulpenheni") als Redner zugesagt. Auch Zok selbst tritt mit seinem Partner Jürgen Schmitz als "Duo S+Z" auf. Für Musik sorgen "Ralf K." aus Köln, der "Nüsser Jung" Markus "Titschy" Tischnegg und das Duo "Alles Paletti".

Im "Froschkönig" geht Thilly Meesters ("Ne Kistedüvel") in die Bütt. Ihr folgt das Duo "Die Heijopais" (Frank Hackel und Heinz Gröger) sowie der Solotrompeter "HaPe Jonen". Für Musik sorgen die "Pillhöhner" aus Rosellen und Rosita Koritzki, die überall nur als "Rosita - die kölsche Nachtigall" angekündigt wird. Und immer ist auch das Prinzenpaar dabei - Ehrensache.

(-nau)