Neuss: Neuer Edeka-Markt an der Venloer Straße öffnet später

Filiale soll nun Mitte oder Ende August eröffnen.

Seit dem 17. Juni ist es dunkel in dem ehemaligen Edeka-Markt an der Venloer Straße 60. Eigentlich hätte der Übergang zum neuen Markt an der Venloer Straße 1 bis 3 nahezu fließend vonstatten gehen sollen. Die Eröffnung war ursprünglich für die kommende Woche vorgesehen. Doch daraus wird nichts. Wie Edeka-Bezirksleiter Stefan Bougie auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, ist die Eröffnung nun für Mitte oder Ende August vorgesehen.

Grund sind bauliche Komplikationen. "Das Gebäude ist noch nicht fertig und wurde noch nicht abgenommen. Die Sicherheit der Kunden hätte bei einer Eröffnung nicht gewährleistet werden können", sagt Bougie. Carsten Paul, der die Filiale gemeinsam mit Jürgen Knopp leiten wird, fügt hinzu: "Für die Fertigstellung des Gebäudes ist der Generalunternehmer zuständig. Die genauen Gründe, weshalb es nicht rechtzeitig fertig wurde, kennen wir auch nicht." Zwischenzeitlich sei der Mietvertrag sogar um einen Monat verlängert worden.

Auch hinter den Fenstern des Edeka-Marktes an der Kaarster Straße ist es noch dunkel. Nach Angaben des Amtes für Wirtschaftsförderung befinde man sich weiterhin in Gesprächen mit potenziellen Mietern. Zudem wurde der Wunsch geäußert, an dem Standort wieder einen Lebensmitteleinzelhandel zu platzieren.

Anfang März - nur wenige Tage nach der Schließung der Filiale an der Kaarster Straße - öffnete die neue Filiale an der Böcklerstraße im Herzen der Nordstadt, die ebenfalls von Knopp und Paul geleitet wird. Mit 1200 Quadratmetern ist die Verkaufsfläche doppelt so groß wie an der Kaarster Straße. Die Bilanz nach den ersten Monaten fällt positiv aus. "Der Markt ist sehr gut angenommen worden. Wir erhalten viele positive Rückmeldungen von unseren Kunden", sagt Paul.

(jasi)