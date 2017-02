Neuss: Neuer Name für den verstärkten Ordnungsdienst

Neuer Name für den verstärkten Ordnungsdienst

Die Mannschaft vom Kommunalen Servicedienst (KSD) bekommt neue Westen - weil sie einen neuen Namen bekommt: Vom 1. März an ist der Außendienst des Bürger- und Ordnungsamtes als Kommunaler Service- und Ordnungsdienst" (KSDO) unterwegs. Der zusätzliche Buchstabe ist keine Kleinigkeit, denn er bringt nach Darstellung von Bürgermeister Reiner Breuer eine Neuausrichtung des KSD zum Ausdruck. Der soll sich nach dem Willen der Politik stärker darum bemühen, die öffentliche Ordnung zu gewährleisten und aufrecht zu erhalten.

Im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung den Auftrag bekommen, die Aufgabenfelder des KSD zu überprüfen. Das daraufhin erarbeitete Konzept, das den derzeit achtköpfigen Servicedienst auch in den Abendstunden und Wochenende einsetzen soll, verlangte nach einer personellen Verstärkung, die auf eine Verdoppelung hinauslaufen wird. Im kommenden Jahr sollen fünf neue Stellen geschaffen werden, in diesem Jahr sind drei Neueinstellungen beim KSDO vorgesehen. Die Stellenausschreibung ist in Vorbereitung.

(-nau)