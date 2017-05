später lesen Neuss Neues Jugendensemble der Alten Post zeigt sein erstes Stück 2017-05-02T19:42+0200 2017-05-03T00:00+0200

Was ist das richtige Leben? Wohin führt es, wenn man allen gut gemeinten Ratschlägen folgt? "Sei zielstrebig, fleißig, mutig, vorsichtig...." Für die sechs jungen Darstellerinnen des Jugendensembles der Alten Post ist es manchmal gar nicht so einfach, einen Weg zu wählen. Welche Richtung führt (auf der in Stufen angelegten Bühne) ins Glück - wem sollen und wollen sie gefallen? Fragen über Fragen, die sich nicht nur an der Schnittstelle zum Erwachsenwerden stellen.