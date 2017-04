Neuss: 20-Jährige stirbt bei Motorradunfall

Am Samstagnachmittag hat sich in Neuss auf der Brücke Verschiebebahnhof ein tödlicher Motorradunfall ereignet. Eine 20-Jährige überlebte das Unglück nicht.

Laut Polizeiangaben befuhr ein 26-jähriger Mann aus Düsseldorf gegen 16.30 Uhr mit seinem Mottorrad die Brücke Verschiebebahnhof in Richtung Düsseldorfer Straße. Aus bislang noch unbekanntem Grund verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei wurden er sowie seine 20-jährige Sozia über das Brückengeländer geschleudert.

Die Unfallopfer stürzten rund acht Meter in die Tiefe auf einen Parkplatz. Die 20-jährige aus Neuss starb noch an der Unfallstelle. Der 26-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Düsseldorf gebracht.

Die Unfallstelle musste für ca. 4 Stunden gesperrt werden.

(felt)