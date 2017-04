Unfall am Güterbahnhof

Mehr als eine Woche ist der dramatische Unfall am Neusser Güterbahnhof jetzt her, bei dem ein Neunjähriger durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt wurde. Jetzt gibt es erstmals gute Nachrichten.

Am Wochenende habe sich seine Lage "deutlich verbessert", wie die Bundespolizei auf Redaktionsanfrage mitteilte. Sie gibt die Ermittlungen nach dem Unfall nun an die Staatsanwaltschaft ab.

Mit seinem siebenjährigen Freund war der Neunjährige am vorvergangenen Sonntag auf das Betriebsgelände des Güterbahnhofs gelangt. Die beiden ließen ihre Fahrräder auf der Brachfläche westlich des Bahnhofs liegen und kletterten auf einen abgestellten Kesselwagen.

Dabei kam der ältere Junge einer Stromleitung zu nahe, erhielt einen starken Schlag und stürzte von dem Waggon. Sein siebenjährige Spielkumpane fiel ebenfalls von dem Zug und erlitt einen Schock.

Ein Zeuge sah den brennenden Jungen stürzen und rief den Rettungsdienst herbei, der den lebensbedrohlich verletzten Jungen mit schweren Brandverletzungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus flog. Ob ein jahrelang offenstehendes und nach dem Unfall von der Stadt geschlossenes Tor den beiden Kindern Zugang zu den Gleisen ermöglicht, ist noch immer nicht geklärt.

Unterdessen haben sich in Köln wieder Kinder in Gefahr gebracht, indem sie auf Bahngleisen spielten: Die Bundespolizei meldete, dass am vergangenen Wochenende auf der Bahnstrecke zwischen Köln-Mülheim und Köln-Buchforst mehrere Kinder umherliefen.

Zwei von ihnen versuchten wie die beiden Neusser, auf einen Güterwaggon zu klettern. Davon konnten sie gerade noch durch Rufe herbeigeeilter Polizisten abgehalten werden, die auch die anderen Kindern nach einer kurzen Verfolgung stellten. Die Neun- bis 14-Jährigen wurden von der Polizei nach Hause gebracht. Die Bundespolizei appelliert ausdrücklich an Eltern, ihre Kinder nicht auf Gleisen oder an Zügen spielen zu lassen.

