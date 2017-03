später lesen Unfall in Neuss Drei Fahrzeuge kollidieren bei Überholmanöver FOTO: Kilian Treß 2017-03-20T20:01+0100 2017-03-21T09:04+0100

An der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring/Moselstraße in Neuss kollidierten am Montagabend drei Fahrzeuge, wobei ein Geländewagen ausgehebelt und auf die Seite geschleudert wurde. Verletzt wurde niemand.