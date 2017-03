später lesen Neusser Woche ... Neuss bewegt sich doch in die richtige Richtung! 2017-03-31T19:07+0200 2017-04-01T00:00+0200

An ärgerlichen, ja schlechten Nachrichten mangelt es nicht. Die finden stets Aufmerksamkeit. Aber zu dem beflügelnden Frühlingswetter passt heute womöglich viel besser eine Meinung, die mit einer positiven Aussage das Wochenende angeht: Der Knotenpunkt, an dem die Zollstraße und die Straße Am Kehlturm die Oberstraße kreuzen, hat seine städtebauliche Erscheinung aufgehübscht, ist urbaner geworden und hält mehr Angebote für viele Bürger bereit. Seit der Jahrtausendwende sind an der Kreuzung von zwei viel genutzten Verkehrsachsen ansehnliche Gebäude entstanden.