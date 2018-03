Lastwagen brennen auf Firmengelände in Neuss aus

In Neuss sind drei LKW vollkommen niedergebrannt. Sie hatten auf dem Gelände eines Transportdienstleisters gestanden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Wie die Feuerwehr mitteilte, brannten die Lastwagen am Sonntagabend gegen 22 Uhr auf dem Gelände eines Transportdienstleisters an der Straße "Am Fuchsberg". Ein vierter Lkw, der neben den drei brennenden Fahrzeugen stand, wurde beschädigt.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, war am Montagmorgen noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(sef)