Angebliche Misshandlung mit Todesfolge Weckhovener Schützen schließen Verdächtigen aus

Der Vorstand des Bürgerschützenvereins Weckhoven hat Sven F. aus dem Hauptverein ausgeschlossen. F. steht in dem Verdacht, seinen damals elfjährigen Neffen Anfang Oktober so schwer misshandelt zu haben, dass dieser seinen Verletzungen am Ende erlag.

