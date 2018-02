später lesen Neuss CDU-Basis nickt Groko-Vertrag ab FOTO: lue- FOTO: lue- 2018-02-25T17:27+0100 2018-02-26T00:00+0100

Die CDU-Mitglieder haben Gesprächsbedarf. Diese Erkenntnis nehmen die Delegierten aus dem Kreis mit nach Berlin, wo am Montag der Bundesparteitag der Christdemokraten stattfindet. Im Vorfeld legten Mandats- und Amtsträger um Minister Hermann Gröhe am Samstag ihre Hand an den Puls der Basis. Von Ludger Baten