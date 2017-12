Gleich geht es los. Großvater Hubertus Mucha (90, vorn) wird in seiner Wohnung in der dritten Etage an der Hesemannstraße abgeholt; von links: Charlotte, Petra und Pauline Mucha, DRK-Einsatzleiter Massimo Simon, der eigens zu seinem Einsatz aus seinem Wohnort Duisburg anreiste, und sein Kollege Tobias Zimmermann sowie Sohn Andreas Mucha.

